Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1615 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1615
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1615 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Numis Poland за 1000 PLN. Торги состоялись 22 июля 2020.
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Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 12 апреля 2024
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Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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