Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1615 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1615 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1615 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1615 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Numis Poland за 1000 PLN. Торги состоялись 22 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (16)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (4)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Janas (3)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (17)
  • Niemczyk (4)
  • Numedux (4)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (15)
  • Numisbalt (38)
  • PDA & PGN (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (6)
  • Rzeszowski DA (24)
  • Stare Monety (19)
  • Stary Sklep (8)
  • Tempus (5)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 38 PLN
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полторак 1615 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1615 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полторак Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск