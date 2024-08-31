Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1628 года "Быдгощский монетный двор". Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Антикварная подделка
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1628
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1628 года "Быдгощский монетный двор". Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Coins.ee за 905 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Niemczyk (2)
- Numedux (2)
- Rzeszowski DA (1)
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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