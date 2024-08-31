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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1628 года "Быдгощский монетный двор". Антикварная подделка (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Антикварная подделка

Аверс монеты - Полторак 1628 года "Быдгощский монетный двор" Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1628 года "Быдгощский монетный двор" Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1628
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1628 года "Быдгощский монетный двор". Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе Coins.ee за 905 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (2)
  • Rzeszowski DA (1)
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
439 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полторак 1628 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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