Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1624 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (170)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1624 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе WDA - MiM за 3600 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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