Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1614 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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