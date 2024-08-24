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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1614 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1614 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1614 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1900 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полторак 1614 "Орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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