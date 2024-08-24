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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год без года (1611-1629)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак без года (1611-1629) года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

Сохранность
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полторак 1611 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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