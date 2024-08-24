Полторак без года (1611-1629) "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак без года (1611-1629) года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2800 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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