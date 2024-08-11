Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1622 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,23 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1622
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1622 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Tempus за 800 PLN. Торги состоялись 22 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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