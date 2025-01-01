FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940
Srebrne monety 50 centymów Napoleon III - Francja
50 centymów 1852
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1852A1,010,000276
50 centymów 1853-1863
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1853A153,8301341854A1,080,2340271855A400,2590171856A1,436,2990191856BB1,195,698041856D1,245,5270101857A1,631,8611261858A5,558,5110461859A3,880,4730311859BB1,112,2710221860A2,656,8241371860BB2,917,4720151861BB355,000001862A1,549,4680251862BB1,007,000001863BB137,01104
50 centymów 1864-1869
