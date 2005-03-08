flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1865 A "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1865 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1865 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,397,612

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1865
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:240 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1865 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1865 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 354 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 1200 CHF. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS62 GENI
Cena
77 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanMS63
Cena
179 $
Cena w walucie aukcji 165 EUR
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Pruvost - 15 kwietnia 2023
SprzedawcaPruvost
Data15 kwietnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji cgb.fr - 7 grudnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data7 grudnia 2021
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Coinhouse - 29 marca 2020
SprzedawcaCoinhouse
Data29 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji WAG - 6 maja 2018
SprzedawcaWAG
Data6 maja 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Heritage - 26 marca 2015
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Heritage - 26 marca 2015
SprzedawcaHeritage
Data26 marca 2015
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Heritage Eur - 29 listopada 2014
SprzedawcaHeritage Eur
Data29 listopada 2014
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji CNG - 2 sierpnia 2014
SprzedawcaCNG
Data2 sierpnia 2014
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Heritage Eur - 24 maja 2014
SprzedawcaHeritage Eur
Data24 maja 2014
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Künker - 8 marca 2005
SprzedawcaKünker
Data8 marca 2005
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1865 A na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1865 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1865 Napoleon III ze znakiem A wynosi 240 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1865 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1865 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1865 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1865 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1865 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne