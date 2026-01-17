flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,880,473

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1859
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (31)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1859 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 63466 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 492 USD. Licytacja odbyła się 14 września 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Stephen Album - 15 lipca 2025
SprzedawcaStephen Album
Data15 lipca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
264 $
Cena w walucie aukcji 264 USD
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji SHENBERG AUCTION - 26 stycznia 2025
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji SHENBERG AUCTION - 26 stycznia 2025
SprzedawcaSHENBERG AUCTION
Data26 stycznia 2025
StanXF
Cena
9 $
Cena w walucie aukcji 9 EUR
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS62 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Katz - 14 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 15 września 2022
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 15 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 15 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Aurea - 6 października 2021
SprzedawcaAurea
Data6 października 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Inasta - 2 lipca 2020
SprzedawcaInasta
Data2 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Rauch - 13 grudnia 2019
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Monnaies d'Antan - 19 listopada 2016
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 listopada 2016
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2016
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Teutoburger - 6 września 2014
SprzedawcaTeutoburger
Data6 września 2014
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji iNumis - 3 czerwca 2014
SprzedawcaiNumis
Data3 czerwca 2014
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji ICE - 17 maja 2014
SprzedawcaICE
Data17 maja 2014
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji Monnaies d'Antan - 17 maja 2014
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 maja 2014
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1859 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1859 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1859 Napoleon III ze znakiem A wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1859 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1859 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1859 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1859 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1859 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne