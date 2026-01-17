flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: iNumis

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,656,824

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1860
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:50 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (36)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1860 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 793 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 550 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaCOINSNET
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
10 $
Cena w walucie aukcji 35 PLN
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanXF
Cena
71 $
Cena w walucie aukcji 65 EUR
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Numismatica Ferrarese - 19 listopada 2023
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data19 listopada 2023
StanF
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji COINSNET - 3 września 2023
SprzedawcaCOINSNET
Data3 września 2023
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Heritage - 27 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data27 lipca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Heritage - 27 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data27 lipca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Numismatica Ferrarese - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data2 lipca 2023
StanF
Cena
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji cgb.fr - 25 kwietnia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 kwietnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Heritage - 22 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Heritage - 22 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Heritage - 15 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Heritage - 15 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji cgb.fr - 7 czerwca 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data7 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Monedalia.es - 30 listopada 2021
SprzedawcaMonedalia.es
Data30 listopada 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS66 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Katz - 30 kwietnia 2020
SprzedawcaKatz
Data30 kwietnia 2020
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji cgb.fr - 30 lipca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data30 lipca 2019
StanMS64 NGC
Cena
******
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1860 A na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1860 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1860 Napoleon III ze znakiem A wynosi 50 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1860 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1860 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1860 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1860 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

