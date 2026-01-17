flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Olivier Goujon Numismatique

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC153,830

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1853
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:460 USD
Średnia cena (PROOF):4000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (33)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1853 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 43 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 4200 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
534 $
Cena w walucie aukcji 460 EUR
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
590 $
Cena w walucie aukcji 500 EUR
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanSP65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 21 października 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data21 października 2021
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 15 czerwca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data15 czerwca 2021
StanMS63
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanMS65 GENI
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 10 marca 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data10 marca 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji iNumis - 24 listopada 2019
SprzedawcaiNumis
Data24 listopada 2019
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 10 września 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data10 września 2019
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji cgb.fr - 5 marca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data5 marca 2019
StanMS62 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji WAG - 3 czerwca 2018
SprzedawcaWAG
Data3 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji iNumis - 6 marca 2018
SprzedawcaiNumis
Data6 marca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2018
StanPF64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji Palombo - 22 października 2017
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2017
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1853 A na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1853 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1853 Napoleon III ze znakiem A wynosi 460 USD dla emisji obiegowej oraz 4000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1853 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1853 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1853 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1853 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1853 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne