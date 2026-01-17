flag
50 centymów 1864 A "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1864 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1864 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,597,756

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1864
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1864 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (40)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1864 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 561 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 170 EUR. Licytacja odbyła się 2 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanMS64
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji cgb.fr - 13 maja 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data13 maja 2025
StanMS63
Cena
112 $
Cena w walucie aukcji 101 EUR
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 31 stycznia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data31 stycznia 2025
StanMS64
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanMS64
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 75 EUR
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanMS64
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanMS64
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanMS64
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Stephen Album - 11 kwietnia 2023
SprzedawcaStephen Album
Data11 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Coinhouse - 18 grudnia 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data18 grudnia 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Coins NB - 15 października 2022
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Coinhouse - 9 października 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data9 października 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Coinhouse - 26 czerwca 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data26 czerwca 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji V. GADOURY - 3 września 2021
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 września 2021
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Aurea - 25 marca 2021
SprzedawcaAurea
Data25 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji Aurea - 25 marca 2021
SprzedawcaAurea
Data25 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 A na aukcji cgb.fr - 28 kwietnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 kwietnia 2020
StanMS65 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1864 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem A wynosi 40 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1864 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1864 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1864 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1864 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

