FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,631,861

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1857
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1857 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4738 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 288 USD. Licytacja odbyła się 27 maja 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data4 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
140 $
Cena w walucie aukcji 125 EUR
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 10 września 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data10 września 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 6 czerwca 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data6 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 9 kwietnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data9 kwietnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 31 października 2023
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data31 października 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 1 sierpnia 2023
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data1 sierpnia 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanXF
Cena
77 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data11 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Monnaies d'Antan - 26 listopada 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data26 listopada 2022
StanXF
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanAU55
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Auction World - 21 października 2018
SprzedawcaAuction World
Data21 października 2018
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Beaussant Lefèvre - 1 czerwca 2018
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data1 czerwca 2018
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Coinhouse - 16 grudnia 2017
SprzedawcaCoinhouse
Data16 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji Jean ELSEN - 13 września 2014
SprzedawcaJean ELSEN
Data13 września 2014
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1857 A na aukcji NOONANS - 27 stycznia 2026
SprzedawcaNOONANS
Data27 stycznia 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1857 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1857 Napoleon III ze znakiem A wynosi 35 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1857 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1857 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1857 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1857 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

