FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1865 BB "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1865 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1865 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,174,945

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1865
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:120 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1865 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1865 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 727412 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 105 EUR. Licytacja odbyła się 21 października 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji Russiancoin - 18 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji Russiancoin - 23 października 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data23 października 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
122 $
Cena w walucie aukcji 105 EUR
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji Russiancoin - 18 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji Auctiones - 20 września 2020
SprzedawcaAuctiones
Data20 września 2020
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji Auctiones - 20 września 2015
SprzedawcaAuctiones
Data20 września 2015
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji Grün - 21 listopada 2014
SprzedawcaGrün
Data21 listopada 2014
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1865 BB na aukcji SINCONA - 16 października 2013
SprzedawcaSINCONA
Data16 października 2013
StanAU
Cena
109 $
Cena w walucie aukcji 100 CHF

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1865 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1865 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 120 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1865 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1865 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1865 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1865 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

