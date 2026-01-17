50 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga2,5 g
- Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
- Średnica18 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC1,549,468
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał50 centymów
- Rok1862
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1862 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 429 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 192 EUR. Licytacja odbyła się 5 grudnia 2012.
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1862 A z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1862 Napoleon III ze znakiem A wynosi 110 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1862 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1862 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1862 i znakiem A?
Aby sprzedać 50 centymów 1862 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.