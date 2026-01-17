flag
50 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,549,468

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1862
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1862 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 429 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 192 EUR. Licytacja odbyła się 5 grudnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanMS63 NGC
Cena
162 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
117 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanAU50
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Künker - 7 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2025
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS63
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanAU50
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji AB Philea & Myntkompaniet - 9 marca 2024
SprzedawcaAB Philea & Myntkompaniet
Data9 marca 2024
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanAU50
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Monnaies d'Antan - 27 listopada 2021
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data27 listopada 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Jean ELSEN - 11 września 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data11 września 2021
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Pruvost - 30 maja 2021
SprzedawcaPruvost
Data30 maja 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanAU58 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Teutoburger - 6 grudnia 2014
SprzedawcaTeutoburger
Data6 grudnia 2014
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Jean ELSEN - 13 września 2014
SprzedawcaJean ELSEN
Data13 września 2014
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji ICE - 17 maja 2014
SprzedawcaICE
Data17 maja 2014
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji cgb.fr - 5 grudnia 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data5 grudnia 2012
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1862 A na aukcji Goldberg - 31 maja 2012
SprzedawcaGoldberg
Data31 maja 2012
StanMS63 NGC
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1862 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1862 Napoleon III ze znakiem A wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1862 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1862 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1862 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1862 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
