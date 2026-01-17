flag
50 centymów 1866 K "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1866 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1866 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,500,433

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1866 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (8)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1866 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2003 z aukcji Veilinghuis Eeckhout bvba której łączna cena osiągnęła 24 EUR. Licytacja odbyła się 12 listopada 2011.

Stan
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanVF
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji Numismatica Ferrarese - 3 lipca 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data3 lipca 2022
StanBrak oceny
Cena
26 $
Cena w walucie aukcji 25 EUR
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji Numismatica Ferrarese - 26 grudnia 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data26 grudnia 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji Numismatica Ferrarese - 15 grudnia 2019
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data15 grudnia 2019
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji Nomisma - 12 grudnia 2017
SprzedawcaNomisma
Data12 grudnia 2017
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji Teutoburger - 27 maja 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2017
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji Nomisma - 10 maja 2017
SprzedawcaNomisma
Data10 maja 2017
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1866 K na aukcji Nomisma - 25 marca 2015
SprzedawcaNomisma
Data25 marca 2015
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1866 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1866 Napoleon III ze znakiem K wynosi 20 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1866 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1866 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1866 i znakiem K?

Aby sprzedać 50 centymów 1866 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

