FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1868 BB "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1868 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1868 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Teutoburger Münzauktion GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC9,992,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:360 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1868 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (24)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1868 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 800 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 985 EUR. Licytacja odbyła się 7 czerwca 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji cgb.fr - 2 grudnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data2 grudnia 2025
StanAU58
Cena
406 $
Cena w walucie aukcji 350 EUR
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Russiancoin - 20 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Russiancoin - 25 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data25 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanMS64 NGC
Cena
891 $
Cena w walucie aukcji 760 EUR
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Jean ELSEN - 9 grudnia 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data9 grudnia 2023
StanAU50 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanXF45
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Pegasus Auctions - 27 marca 2022
SprzedawcaPegasus Auctions
Data27 marca 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Felzmann - 18 stycznia 2021
SprzedawcaFelzmann
Data18 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Felzmann - 4 marca 2020
SprzedawcaFelzmann
Data4 marca 2020
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji cgb.fr - 9 kwietnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data9 kwietnia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji iNumis - 7 marca 2017
SprzedawcaiNumis
Data7 marca 2017
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Rauch - 20 kwietnia 2016
SprzedawcaRauch
Data20 kwietnia 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji Stephen Album - 16 stycznia 2015
SprzedawcaStephen Album
Data16 stycznia 2015
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji SINCONA - 17 października 2014
SprzedawcaSINCONA
Data17 października 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji cgb.fr - 18 czerwca 2014
Sprzedawcacgb.fr
Data18 czerwca 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1868 BB na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1868 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1868 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 360 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1868 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1868 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1868 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1868 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

