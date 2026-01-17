flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1856 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,195,698

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:60 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1856 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1856 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 647 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 75 EUR. Licytacja odbyła się 22 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanXF
Cena
80 $
Cena w walucie aukcji 75 EUR
Francja 50 centymów 1856 BB na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 lutego 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 lutego 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1856 BB na aukcji WAG - 7 września 2014
SprzedawcaWAG
Data7 września 2014
StanXF
Cena
39 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 50 centymów 1856 BB na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1856 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1856 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 60 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1856 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1856 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1856 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1856 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
