FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1867 K "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1867 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1867 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,691,729

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1867 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1867 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1398 z aukcji Monnaies d'Antan której łączna cena osiągnęła 380 EUR. Licytacja odbyła się 12 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
117 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
129 $
Cena w walucie aukcji 110 EUR
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS64 GENI
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanMS62
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji iNumis - 2 listopada 2021
SprzedawcaiNumis
Data2 listopada 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji Inasta - 8 października 2020
SprzedawcaInasta
Data8 października 2020
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji Monnaies d'Antan - 17 maja 2014
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 maja 2014
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1867 K na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanMS66 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1867 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1867 Napoleon III ze znakiem K wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1867 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1867 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1867 i znakiem K?

Aby sprzedać 50 centymów 1867 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

