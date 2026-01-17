flag
50 centymów 1869 BB "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1869 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1869 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Aureo & Calicó, S.L.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,800,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1869
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1869 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1869 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1162 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 350 EUR. Licytacja odbyła się 23 marca 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanXF40
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanAU58 PCG
Cena
153 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanXF40
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanXF40
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanXF40
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanF
Cena
307 $
Cena w walucie aukcji 280 EUR
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Katz - 15 maja 2022
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2022
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Aureo & Calicó - 3 lipca 2019
SprzedawcaAureo & Calicó
Data3 lipca 2019
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji iNumis - 11 października 2016
SprzedawcaiNumis
Data11 października 2016
StanF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Creusy Numismatique - 22 kwietnia 2014
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data22 kwietnia 2014
StanVF30 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Creusy Numismatique - 5 grudnia 2013
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data5 grudnia 2013
StanVF30 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji WAG - 7 lipca 2013
SprzedawcaWAG
Data7 lipca 2013
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Aureo & Calicó - 28 maja 2013
SprzedawcaAureo & Calicó
Data28 maja 2013
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji cgb.fr - 5 grudnia 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data5 grudnia 2012
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji JMPG - 2 grudnia 2012
SprzedawcaJMPG
Data2 grudnia 2012
StanDETAILS
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanVG
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1869 BB na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1869 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1869 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1869 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1869 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1869 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1869 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
