flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1859 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1859 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1859 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,112,271

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1859
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:370 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1859 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (22)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1859 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 491 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 2000 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Pegasus Auctions - 30 czerwca 2024
SprzedawcaPegasus Auctions
Data30 czerwca 2024
StanMS65 NGC
Cena
364 $
Cena w walucie aukcji 340 EUR
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanAU
Cena
135 $
Cena w walucie aukcji 125 EUR
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Katz - 14 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data14 maja 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji iNumis - 24 listopada 2019
SprzedawcaiNumis
Data24 listopada 2019
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji iNumis - 4 czerwca 2019
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 19 listopada 2016
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 listopada 2016
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2016
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2016
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2015
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji iNumis - 14 października 2014
SprzedawcaiNumis
Data14 października 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Rauch - 13 grudnia 2013
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji WAG - 4 sierpnia 2013
SprzedawcaWAG
Data4 sierpnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Höhn - 8 grudnia 2012
SprzedawcaHöhn
Data8 grudnia 2012
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1859 BB na aukcji Künker - 22 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2011
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1859 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1859 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 370 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1859 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1859 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1859 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1859 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1859 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne