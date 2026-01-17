flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1867 A "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1867 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1867 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC14,528,438

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1867 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (32)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1867 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 617682 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 701 EUR. Licytacja odbyła się 27 października 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
82 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Coins NB - 29 marca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data29 marca 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji cgb.fr - 6 czerwca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data6 czerwca 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Pruvost - 15 kwietnia 2023
SprzedawcaPruvost
Data15 kwietnia 2023
StanMS66 GENI
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanVF
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Olivier Goujon - 9 października 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data9 października 2022
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Katz - 25 września 2022
SprzedawcaKatz
Data25 września 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji cgb.fr - 7 czerwca 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data7 czerwca 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1867 A na aukcji iNumis - 9 maja 2022
SprzedawcaiNumis
Data9 maja 2022
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1867 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1867 Napoleon III ze znakiem A wynosi 100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1867 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1867 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1867 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1867 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

