flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,558,511

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1858
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (46)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1858 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 709596 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 870 EUR. Licytacja odbyła się 6 czerwca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanXF
Cena
42 $
Cena w walucie aukcji 36 EUR
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanMS62
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanMS62
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji WAG - 1 września 2024
SprzedawcaWAG
Data1 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
221 $
Cena w walucie aukcji 200 EUR
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Chiswick Auctions - 26 maja 2024
SprzedawcaChiswick Auctions
Data26 maja 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS62 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanMS62
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Antivm Numismatica - 29 grudnia 2023
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data29 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2023
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 6 czerwca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data6 czerwca 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Numismática Leilões - 24 stycznia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data24 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 24 stycznia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 stycznia 2023
StanAU53
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanMS62
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 3 sierpnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data3 sierpnia 2021
StanMS62
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 27 lipca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data27 lipca 2021
StanMS62
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Monnaies d'Antan - 29 maja 2021
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data29 maja 2021
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji Inasta - 27 kwietnia 2021
SprzedawcaInasta
Data27 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1858 A na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1858 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1858 Napoleon III ze znakiem A wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1858 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1858 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1858 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1858 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1858 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne