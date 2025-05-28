flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC400,259

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1855
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:160 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1855 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 193 z aukcji Patrick Guillard Collection której łączna cena osiągnęła 350 EUR. Licytacja odbyła się 28 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 28 maja 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data28 maja 2025
StanMS61
Cena
397 $
Cena w walucie aukcji 350 EUR
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji cgb.fr - 1 kwietnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data1 kwietnia 2025
StanXF
Cena
124 $
Cena w walucie aukcji 115 EUR
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanMS61
Cena
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanMS61
Cena
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 23 października 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data23 października 2023
StanMS61
Cena
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanMS61
Cena
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji cgb.fr - 8 marca 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data8 marca 2022
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2015
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Monnaies d'Antan - 23 maja 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 maja 2015
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji iNumis - 10 marca 2015
SprzedawcaiNumis
Data10 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Rauch - 12 grudnia 2014
SprzedawcaRauch
Data12 grudnia 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Jean ELSEN - 13 września 2014
SprzedawcaJean ELSEN
Data13 września 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji cgb.fr - 18 czerwca 2014
Sprzedawcacgb.fr
Data18 czerwca 2014
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1855 A na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1855 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1855 Napoleon III ze znakiem A wynosi 160 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1855 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1855 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1855 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1855 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1855 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne