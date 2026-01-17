flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1867 BB "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1867 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1867 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC9,991,704

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1867 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (60)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1867 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 495 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 1200 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Antivm Numismatica - 9 listopada 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data9 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Zöttl - 18 października 2025
SprzedawcaZöttl
Data18 października 2025
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanXF
Cena
15 $
Cena w walucie aukcji 13 EUR
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data4 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
99 $
Cena w walucie aukcji 99 USD
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Zöttl - 3 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data3 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Münzen Gut-Lynt - 30 marca 2025
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 sierpnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Coins NB - 30 marca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data30 marca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Palombo - 27 marca 2024
SprzedawcaPalombo
Data27 marca 2024
StanMS65 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Katz - 10 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data10 marca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 lutego 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 lutego 2024
StanMS65 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Aureo & Calicó - 14 lutego 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data14 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Cieszyńskie CN - 5 listopada 2023
SprzedawcaCieszyńskie CN
Data5 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Aphrodite Art Coins - 9 lipca 2023
SprzedawcaAphrodite Art Coins
Data9 lipca 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1867 BB na aukcji Katz - 30 października 2022
SprzedawcaKatz
Data30 października 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1867 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1867 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 30 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1867 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1867 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1867 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1867 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
