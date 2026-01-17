50 centymów 1852 A (Francja, Napoleon III)

flag
Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,010,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1852
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (74)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1852 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30417 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5520 USD. Licytacja odbyła się 7 stycznia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanXF
Cena
89 $
Cena w walucie aukcji 76 EUR
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Coins NB - 13 września 2025
SprzedawcaCoins NB
Data13 września 2025
StanVF
Cena
19 $
Cena w walucie aukcji 16 EUR
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 28 maja 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data28 maja 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Rauch - 29 marca 2025
SprzedawcaRauch
Data29 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanAU53
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Stephen Album - 22 września 2024
SprzedawcaStephen Album
Data22 września 2024
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanAU53
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanF
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Katz - 14 maja 2023
SprzedawcaKatz
Data14 maja 2023
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 5 marca 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data5 marca 2023
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Olivier Goujon - 24 lutego 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data24 lutego 2023
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji RedSquare - 3 grudnia 2022
SprzedawcaRedSquare
Data3 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Monnaies d'Antan - 26 listopada 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data26 listopada 2022
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Numismatica Ranieri - 29 października 2022
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data29 października 2022
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Heritage - 15 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji Heritage - 15 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1852 A na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1852 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1852 Napoleon III ze znakiem A wynosi 80 USD dla emisji obiegowej oraz 1000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1852 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1852 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1852 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1852 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

