FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,436,299

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:390 USD
Średnia cena (PROOF):4100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1856 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 773 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 14 500 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanSP63 PCGS
Cena
688 $
Cena w walucie aukcji 650 EUR
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanSP63 PCGS
Cena
688 $
Cena w walucie aukcji 650 EUR
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Tauler & Fau - 6 marca 2023
SprzedawcaTauler & Fau
Data6 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanPF62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji cgb.fr - 7 grudnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data7 grudnia 2021
StanMS60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji WAG - 16 lutego 2020
SprzedawcaWAG
Data16 lutego 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Schulman - 1 marca 2018
SprzedawcaSchulman
Data1 marca 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Palombo - 22 października 2016
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2016
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2015
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2015
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Heritage - 24 kwietnia 2014
SprzedawcaHeritage
Data24 kwietnia 2014
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji SINCONA - 16 października 2013
SprzedawcaSINCONA
Data16 października 2013
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji SINCONA - 29 maja 2013
SprzedawcaSINCONA
Data29 maja 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Heritage - 11 września 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2012
StanPF64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Palombo - 27 listopada 2011
SprzedawcaPalombo
Data27 listopada 2011
StanSP63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1856 A na aukcji Stack's - 10 grudnia 2009
SprzedawcaStack's
Data10 grudnia 2009
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1856 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1856 Napoleon III ze znakiem A wynosi 390 USD dla emisji obiegowej oraz 4100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1856 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1856 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1856 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1856 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
