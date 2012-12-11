flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1864 BB "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1864 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1864 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,625,849

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1864
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1864 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (40)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1864 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 328 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 420 EUR. Licytacja odbyła się 11 grudnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Coins NB - 13 września 2025
SprzedawcaCoins NB
Data13 września 2025
StanVF
Cena
9 $
Cena w walucie aukcji 8 EUR
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Coins NB - 23 listopada 2024
SprzedawcaCoins NB
Data23 listopada 2024
StanAU
Cena
8 $
Cena w walucie aukcji 8 EUR
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Heritage - 8 kwietnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 kwietnia 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Katz - 25 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data31 sierpnia 2023
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 25 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data25 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji cgb.fr - 6 grudnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 grudnia 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 10 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data10 listopada 2022
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 12 maja 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data12 maja 2022
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 24 lutego 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lutego 2022
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji V. GADOURY - 3 września 2021
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 września 2021
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 27 maja 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data27 maja 2021
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 11 marca 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data11 marca 2021
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS66 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 23 lipca 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data23 lipca 2020
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Stack's - 25 czerwca 2020
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Stack's - 25 czerwca 2020
SprzedawcaStack's
Data25 czerwca 2020
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 9 kwietnia 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data9 kwietnia 2020
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji V. GADOURY - 3 kwietnia 2020
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 kwietnia 2020
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1864 BB na aukcji Russiancoin - 28 listopada 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data28 listopada 2019
StanBrak oceny
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1864 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1864 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1864 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1864 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1864 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
