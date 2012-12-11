50 centymów 1864 BB "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Katz Auction
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga2,5 g
- Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
- Średnica18 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC4,625,849
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał50 centymów
- Rok1864
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaStrasburg
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1864 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 328 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 420 EUR. Licytacja odbyła się 11 grudnia 2012.
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1864 BB z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 150 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1864 z literami BB?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1864 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1864 i znakiem BB?
Aby sprzedać 50 centymów 1864 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.