50 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,245,527

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaLyon
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:210 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1856 ze znakiem D. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 46 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 400 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji Coins NB - 19 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data19 października 2024
StanVF
Cena
7 $
Cena w walucie aukcji 6 EUR
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji cgb.fr - 24 października 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 października 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji cgb.fr - 25 lipca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 lipca 2023
StanMS60
Cena
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji WAG - 12 marca 2023
SprzedawcaWAG
Data12 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
213 $
Cena w walucie aukcji 200 EUR
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji FEYDEAU BOURSE - 18 lutego 2022
SprzedawcaFEYDEAU BOURSE
Data18 lutego 2022
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji Florange - 15 stycznia 2021
SprzedawcaFlorange
Data15 stycznia 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1856 D na aukcji Heritage - 12 października 2010
SprzedawcaHeritage
Data12 października 2010
StanMS64 ANACS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1856 D z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1856 Napoleon III ze znakiem D wynosi 210 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1856 z literami D?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1856 z literami D opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1856 i znakiem D?

Aby sprzedać 50 centymów 1856 D, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

