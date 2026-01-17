flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Editions V. GADOURY

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,917,472

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1860
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:240 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1860 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 875 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 600 EUR. Licytacja odbyła się 22 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji Rare Coins - 15 lutego 2025
SprzedawcaRare Coins
Data15 lutego 2025
StanUNC
Cena
242 $
Cena w walucie aukcji 22000 RUB
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU
Cena
161 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanMS62
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji V. GADOURY - 23 października 2021
SprzedawcaV. GADOURY
Data23 października 2021
StanMS67 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji Bertolami - 18 maja 2019
SprzedawcaBertolami
Data18 maja 2019
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji iBelgica - 27 marca 2019
SprzedawcaiBelgica
Data27 marca 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanVF
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji 51 Gallery - 25 kwietnia 2018
Sprzedawca51 Gallery
Data25 kwietnia 2018
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji Rauch - 17 marca 2018
SprzedawcaRauch
Data17 marca 2018
StanVF
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji 51 Gallery - 9 czerwca 2017
Sprzedawca51 Gallery
Data9 czerwca 2017
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji Teutoburger - 10 września 2016
SprzedawcaTeutoburger
Data10 września 2016
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji WAG - 13 marca 2016
SprzedawcaWAG
Data13 marca 2016
StanVF
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji Grün - 21 listopada 2014
SprzedawcaGrün
Data21 listopada 2014
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji SINCONA - 16 października 2013
SprzedawcaSINCONA
Data16 października 2013
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1860 BB na aukcji Künker - 9 lutego 2012
SprzedawcaKünker
Data9 lutego 2012
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1860 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1860 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 240 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1860 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1860 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1860 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1860 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

