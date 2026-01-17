flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1865 K "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1865 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1865 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,900,892

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1865
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:70 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1865 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (13)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1865 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 574755 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 215 EUR. Licytacja odbyła się 28 kwietnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
174 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Russiancoin - 23 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data23 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji cgb.fr - 28 kwietnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 kwietnia 2020
StanMS64
Cena
233 $
Cena w walucie aukcji 215 EUR
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Stack's - 17 października 2018
SprzedawcaStack's
Data17 października 2018
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Stack's - 20 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data20 sierpnia 2018
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Stack's - 14 maja 2018
SprzedawcaStack's
Data14 maja 2018
StanMS64 NGC
Cena
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Katz - 25 lutego 2018
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Aurea - 4 kwietnia 2017
SprzedawcaAurea
Data4 kwietnia 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji WAG - 2 października 2016
SprzedawcaWAG
Data2 października 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji WAG - 8 maja 2016
SprzedawcaWAG
Data8 maja 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1865 K na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1865 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1865 Napoleon III ze znakiem K wynosi 70 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1865 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1865 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1865 i znakiem K?

Aby sprzedać 50 centymów 1865 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

