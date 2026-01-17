flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1866 A "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1866 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1866 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,921,157

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:240 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1866 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (21)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1866 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 494 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 1400 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Istra Numizmatika - 17 stycznia 2026
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Istra Numizmatika - 17 stycznia 2026
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data17 stycznia 2026
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
119 $
Cena w walucie aukcji 119 USD
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Palombo - 22 stycznia 2022
SprzedawcaPalombo
Data22 stycznia 2022
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS67 PCGS
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanUNC
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 5 czerwca 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 czerwca 2018
StanAU
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS67 PCGS
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Artemide Aste - 18 lutego 2015
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Artemide Aste - 18 lutego 2015
SprzedawcaArtemide Aste
Data18 lutego 2015
StanBrak oceny
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 14 października 2014
SprzedawcaiNumis
Data14 października 2014
StanAU
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 3 czerwca 2014
SprzedawcaiNumis
Data3 czerwca 2014
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 3 czerwca 2014
SprzedawcaiNumis
Data3 czerwca 2014
StanXF
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Goldberg - 28 stycznia 2014
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Goldberg - 28 stycznia 2014
SprzedawcaGoldberg
Data28 stycznia 2014
StanMS65 NGC
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 4 czerwca 2013
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2013
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Aureo & Calicó - 28 maja 2013
SprzedawcaAureo & Calicó
Data28 maja 2013
StanAU
Cena
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 11 grudnia 2012
SprzedawcaiNumis
Data11 grudnia 2012
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanAU
Cena
Francja 50 centymów 1866 A na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1866 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1866 Napoleon III ze znakiem A wynosi 240 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1866 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1866 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1866 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1866 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

