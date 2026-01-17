flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1866 BB "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1866 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1866 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,255,966

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1866 BB "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (27)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1866 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 64465 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2064 USD. Licytacja odbyła się 21 września 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Artemide Aste - 4 maja 2025
SprzedawcaArtemide Aste
Data4 maja 2025
StanUNC
Cena
153 $
Cena w walucie aukcji 135 EUR
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Klondike Auction - 21 listopada 2024
SprzedawcaKlondike Auction
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Heritage - 22 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Heritage - 22 września 2022
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Heritage - 22 września 2022
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji KM NUMIS - 15 czerwca 2022
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji KM NUMIS - 15 czerwca 2022
SprzedawcaKM NUMIS
Data15 czerwca 2022
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Russiancoin - 15 października 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data15 października 2020
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Russiancoin - 30 kwietnia 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data30 kwietnia 2020
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Heritage - 21 stycznia 2020
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Heritage - 21 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data21 stycznia 2020
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Russiancoin - 31 października 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data31 października 2019
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Heritage - 11 września 2018
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Heritage - 11 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2018
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Emporium Hamburg - 16 grudnia 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data16 grudnia 2016
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Emporium Hamburg - 13 maja 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data13 maja 2016
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Artemide Aste - 5 sierpnia 2015
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Artemide Aste - 5 sierpnia 2015
SprzedawcaArtemide Aste
Data5 sierpnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Artemide Aste - 18 lutego 2015
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Artemide Aste - 18 lutego 2015
SprzedawcaArtemide Aste
Data18 lutego 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Chaponnière - 26 listopada 2014
SprzedawcaChaponnière
Data26 listopada 2014
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Coins.ee - 20 stycznia 2026
Francja 50 centymów 1866 BB na aukcji Coins.ee - 20 stycznia 2026
SprzedawcaCoins.ee
Data20 stycznia 2026
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1866 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1866 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1866 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1866 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1866 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1866 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1866 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 50 centymówAukcje numizmatyczne