50 centymów 1861 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1861 i znakiem BB?

Aby sprzedać 50 centymów 1861 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.