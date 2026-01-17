flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1864 K "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1864 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1864 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,827,936

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1864
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1864 K "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1864 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 825970 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 310 EUR. Licytacja odbyła się 6 czerwca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanAU55 PCGS
Cena
56 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji cgb.fr - 6 czerwca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data6 czerwca 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
332 $
Cena w walucie aukcji 310 EUR
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji Cayón - 22 grudnia 2022
SprzedawcaCayón
Data22 grudnia 2022
StanVF
Cena
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji FEYDEAU BOURSE - 18 lutego 2022
SprzedawcaFEYDEAU BOURSE
Data18 lutego 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji iNumis - 24 listopada 2019
SprzedawcaiNumis
Data24 listopada 2019
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji iNumis - 14 października 2014
SprzedawcaiNumis
Data14 października 2014
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1864 K na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1864 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem K wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1864 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1864 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1864 i znakiem K?

Aby sprzedać 50 centymów 1864 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

