50 centymów 1868 A "Typ 1864-1869" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1868 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1868 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: { "ru": "NumisCorner" }

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,788,512

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1868 A "Typ 1864-1869" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1868 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 841 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 150 EUR. Licytacja odbyła się 28 kwietnia 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
220 $
Cena w walucie aukcji 220 USD
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 36 EUR
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Coinhouse - 9 października 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data9 października 2022
StanVF
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji V. GADOURY - 3 kwietnia 2020
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 kwietnia 2020
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Heritage - 3 października 2019
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Heritage - 3 października 2019
SprzedawcaHeritage
Data3 października 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Aureo & Calicó - 16 grudnia 2015
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 grudnia 2015
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Aureo & Calicó - 7 lipca 2015
SprzedawcaAureo & Calicó
Data7 lipca 2015
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji London Coins - 7 czerwca 2015
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2015
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Aureo & Calicó - 18 września 2014
SprzedawcaAureo & Calicó
Data18 września 2014
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Aureo & Calicó - 28 maja 2013
SprzedawcaAureo & Calicó
Data28 maja 2013
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji cgb.fr - 28 kwietnia 2011
Sprzedawcacgb.fr
Data28 kwietnia 2011
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1868 A na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1868 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1868 Napoleon III ze znakiem A wynosi 100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1868 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1868 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1868 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1868 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

