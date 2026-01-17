flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

50 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 50 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 50 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Auctiones GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0723 oz) 2,25 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,080,234

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał50 centymów
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (27)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1854 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 383 z aukcji FARRANDO której łączna cena osiągnęła 28 000 EUR. Licytacja odbyła się 9 kwietnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji FARRANDO - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaFARRANDO
Data11 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
31521 $
Cena w walucie aukcji 28000 EUR
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanXF
Cena
76 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Heritage - 23 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data23 maja 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Heritage - 23 maja 2024
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Heritage - 23 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data23 maja 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanAU55
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS67 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Goldberg - 30 czerwca 2022
SprzedawcaGoldberg
Data30 czerwca 2022
StanSP62 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji iNumis - 9 maja 2022
SprzedawcaiNumis
Data9 maja 2022
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanMS61
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Pruvost - 30 maja 2021
SprzedawcaPruvost
Data30 maja 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Auctiones - 21 marca 2021
SprzedawcaAuctiones
Data21 marca 2021
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Florange - 15 stycznia 2021
SprzedawcaFlorange
Data15 stycznia 2021
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Auctiones - 20 września 2020
SprzedawcaAuctiones
Data20 września 2020
StanXF
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji cgb.fr - 10 marca 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data10 marca 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Pliego - 29 października 2018
SprzedawcaPliego
Data29 października 2018
StanUNC
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Pliego - 24 listopada 2017
SprzedawcaPliego
Data24 listopada 2017
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Pliego - 28 czerwca 2017
SprzedawcaPliego
Data28 czerwca 2017
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji Rauch - 13 grudnia 2013
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2013
StanF
Cena
******
Francja 50 centymów 1854 A na aukcji iNumis - 4 czerwca 2013
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2013
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 50 centymów 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

