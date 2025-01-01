FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
Silbermünzen 5 Franken von Napoleon III - Frankreich
5 Franken 1852
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1852A16,166,66478071852BB41,377120
5 Franken 1854-1859
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1854A10,6150491855A4,075,12101611855BB786,0520561855D490,8950201856A4,682,96412221856BB2,223,3870511856D1,758,2351621857A93,4060151858A26,7900211859A3,365017
5 Franken 1861-1870
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1861A22,0980471862A27,8190241862Ohne Münzzeichen-0121863A14,9970171864A32,1680131865A24,577071865BB72,5571201866A37,8930321867A6,586,44232321867BB4,223,87011651868A6,633,99812341868BB12,090,11234241869A2,055,89101051869BB9,596,96633031870A6,620,29713211870BB2,054,7640157
