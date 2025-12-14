flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1855 BB "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1855 BB "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1855 BB "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC786,052

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1855
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:75 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1855 BB "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (56)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 143, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 3.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juli 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 21. Dezember 2025
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum21. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
54 $
Preis in Auktionswährung 46 EUR
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Antivm Numismatica - 14. Dezember 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 28. Mai 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum28. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
62 $
Preis in Auktionswährung 55 EUR
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Ghiglione - 5. April 2025
VerkäuferGhiglione
Datum5. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 22. Januar 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion NMV Nederlandsche Muntenveiling - 8. November 2024
VerkäuferNMV Nederlandsche Muntenveiling
Datum8. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Inasta - 15. November 2023
VerkäuferInasta
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Rhenumis - 13. September 2023
VerkäuferRhenumis
Datum13. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Katz - 31. August 2023
VerkäuferKatz
Datum31. August 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Inasta - 26. April 2023
VerkäuferInasta
Datum26. April 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion GMA Numismatica Napoli srl - 24. März 2023
VerkäuferGMA Numismatica Napoli srl
Datum24. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Auctiones - 19. März 2023
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Numisor - 20. Oktober 2022
VerkäuferNumisor
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion WCN - 25. August 2022
VerkäuferWCN
Datum25. August 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Coins NB - 19. März 2022
VerkäuferCoins NB
Datum19. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1855 BB auf der Auktion Pruvost - 23. Januar 2022
VerkäuferPruvost
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
