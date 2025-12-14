5 Franken 1855 BB "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1855 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 143, welches bei Chaponnière & Firmenich SA für 3.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Juli 2017.

Erhaltung UNC (8) AU (1) XF (13) VF (24) F (10) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (1) DETAILS (1) Service NGC (6) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Antivm Numismatica (1)

Artemide Aste (1)

Auction World (2)

Auctiones (1)

Aurea (1)

Aureo & Calicó (2)

Chaponnière (1)

Coinhouse (4)

Coins NB (1)

Eretz Auctions (1)

Ghiglione (1)

GMA Numismatica Napoli srl (1)

Heritage (2)

HERVERA (1)

iBelgica (1)

ibercoin (1)

Ibrahim's Collectibles (1)

ICE (1)

Inasta (3)

iNumis (4)

Jean ELSEN (3)

Karamitsos (1)

Katz (3)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (1)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (1)

Negrini (1)

Nihon (1)

NMV Nederlandsche Muntenveiling (1)

Numis.be (1)

Numisor (1)

Palombo (1)

Pruvost (1)

Rauch (1)

Rhenumis (1)

Soler y Llach (1)

Spink (2)

Stack's (1)

WCN (1)