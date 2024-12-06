5 Franken 1861 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1861 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2174, welches bei Auction World für 7.200.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2018.

