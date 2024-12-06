FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1861 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC22,098
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1861
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):22000 USD
Auktionspreise (47)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1861 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2174, welches bei Auction World für 7.200.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
40800 $
Preis in Auktionswährung 40800 USD
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungMS60
Preis
1743 $
Preis in Auktionswährung 1490 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum19. November 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
