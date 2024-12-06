flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1861 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1861 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1861 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC22,098

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1861
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):22000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1861 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (47)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1861 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2174, welches bei Auction World für 7.200.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Januar 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
40800 $
Preis in Auktionswährung 40800 USD
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungMS60
Preis
1743 $
Preis in Auktionswährung 1490 EUR
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion GINZA - 16. November 2024
VerkäuferGINZA
Datum16. November 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungVF30
Preis
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungVF30
Preis
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion SINCONA - 17. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum17. Mai 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion SINCONA - 19. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum19. Mai 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Palombo - 22. Januar 2022
VerkäuferPalombo
Datum22. Januar 2022
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2022
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2022
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Numismatica Genevensis - 19. November 2019
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum19. November 2019
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2019
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2019
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
VerkäuferStack's
Datum14. August 2018
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
VerkäuferStack's
Datum14. August 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Auction World - 15. Juli 2018
VerkäuferAuction World
Datum15. Juli 2018
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion Künker - 18. Juni 2018
VerkäuferKünker
Datum18. Juni 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1861 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1861Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen