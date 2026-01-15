5 Franken 1868 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5562, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Februar 2013.

