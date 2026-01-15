FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1868 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC12,090,112
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionspreise (421)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5562, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Februar 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
75 $
Preis in Auktionswährung 5900 RUB
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
