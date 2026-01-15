flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1868 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1868 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1868 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC12,090,112

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1868 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (421)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5562, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Februar 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 15. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
75 $
Preis in Auktionswährung 5900 RUB
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Aste - 8. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Aste - 8. Januar 2026
VerkäuferAste
Datum8. Januar 2026
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Rare Coins - 19. Dezember 2025
VerkäuferRare Coins
Datum19. Dezember 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Rio de la Plata - 19. Dezember 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum19. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Schulman - 18. Dezember 2025
VerkäuferSchulman
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion ibercoin - 17. Dezember 2025
Verkäuferibercoin
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 17. Dezember 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum17. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 11. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion WCN - 27. November 2025
VerkäuferWCN
Datum27. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Srebrna Uncja - 25. November 2025
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Srebrna Uncja - 25. November 2025
VerkäuferSrebrna Uncja
Datum25. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Katz - 23. November 2025
VerkäuferKatz
Datum23. November 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 13. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum13. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Numedux - 25. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Numedux - 25. Oktober 2025
VerkäuferNumedux
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Sima Srl - 25. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Sima Srl - 25. Oktober 2025
VerkäuferSima Srl
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion San Martino - 22. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion San Martino - 22. Oktober 2025
VerkäuferSan Martino
Datum22. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19. Oktober 2025
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Artemide Kunstauktionen - 1. Februar 2026
VerkäuferArtemide Kunstauktionen
Datum1. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Inasta - 11. Februar 2026
Frankreich 5 Franken 1868 BB auf der Auktion Inasta - 11. Februar 2026
VerkäuferInasta
Datum11. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1868Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 5 FrankenNumismatische Auktionen