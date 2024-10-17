flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1866 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1866 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1866 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC37,893

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1866 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (32)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 558, welches bei FARRANDO für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion FARRANDO - 11. April 2025
VerkäuferFARRANDO
Datum11. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
1126 $
Preis in Auktionswährung 1000 EUR
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 31. Januar 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungXF45
Preis
613 $
Preis in Auktionswährung 590 EUR
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungVF30
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 25. Februar 2024
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum25. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. März 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Jean ELSEN - 9. Dezember 2022
VerkäuferJean ELSEN
Datum9. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Nomisma - 27. November 2022
VerkäuferNomisma
Datum27. November 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. Juni 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. Juni 2022
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Münzenonline - 26. November 2021
VerkäuferMünzenonline
Datum26. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Olivier Goujon - 23. November 2021
VerkäuferOlivier Goujon
Datum23. November 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Olivier Goujon - 19. November 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum19. November 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Olivier Goujon - 21. Mai 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum21. Mai 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion iNumis - 5. Juni 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2017
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1866 A auf der Auktion Boule - 9. Dezember 2016
VerkäuferBoule
Datum9. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
