5 Franken 1866 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC37,893
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:410 USD
Auktionspreise (32)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 558, welches bei FARRANDO für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum31. Januar 2025
ErhaltungXF45
Preis
613 $
Preis in Auktionswährung 590 EUR
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum25. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. Juni 2022
ErhaltungVF35
Preis
