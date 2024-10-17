5 Franken 1866 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 558, welches bei FARRANDO für 1.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2025.

Erhaltung UNC (2) AU (1) XF (3) VF (21) F (5) Erhaltung (slab) XF45 (2) VF35 (1) VF30 (4) DETAILS (1) Service ANACS (2) NGC (1) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

ALDE & OGN / Guillard (1)

Ars Time (1)

Boule (1)

Busso Peus (1)

Coinhouse (1)

FARRANDO (1)

Heritage (2)

Ibrahim's Collectibles (2)

ICE (1)

iNumis (7)

Jean ELSEN (1)

MDC Monaco (1)

Münzenonline (1)

Nomisma (1)

Numis.be (1)

NumisCorner (1)

Olivier Goujon (3)

Patrick Guillard Collection (3)

Quai des Enchères (1)

Stack's (1)