5 Franken 1862 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1862 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1862 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC27,819

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1862
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1862 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (24)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1862 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 776, welches bei iNumis für 8.605 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Nomisma - 10. September 2025
VerkäuferNomisma
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 14. November 2024
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungVF
Preis
296 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Auctiones - 17. Dezember 2023
VerkäuferAuctiones
Datum17. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
288 $
Preis in Auktionswährung 250 CHF
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 23. Oktober 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Numisor - 15. Februar 2022
VerkäuferNumisor
Datum15. Februar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Florange - 12. November 2021
VerkäuferFlorange
Datum12. November 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Jean ELSEN - 15. Juni 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum15. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Olivier Goujon - 20. November 2018
VerkäuferOlivier Goujon
Datum20. November 2018
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
VerkäuferStack's
Datum14. August 2018
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion iNumis - 5. Juni 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion iNumis - 10. Oktober 2017
VerkäuferiNumis
Datum10. Oktober 2017
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion iNumis - 7. März 2017
VerkäuferiNumis
Datum7. März 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Boule - 9. Dezember 2016
VerkäuferBoule
Datum9. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Jean ELSEN - 14. März 2015
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. März 2015
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion Künker - 12. März 2015
VerkäuferKünker
Datum12. März 2015
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 A auf der Auktion ICE - 7. Dezember 2013
VerkäuferICE
Datum7. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
