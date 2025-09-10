FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1862 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC27,819
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1862
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (24)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1862 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 776, welches bei iNumis für 8.605 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungVF
Preis
296 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungMS63
Preis
******
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
12
