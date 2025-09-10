5 Franken 1862 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1862 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 776, welches bei iNumis für 8.605 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

