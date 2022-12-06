FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1862 "Typ 1861-1870". Ohne Münzzeichen (Frankreich, Napoleon III)
Vielfalt: Ohne Münzzeichen
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1862
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionspreise (12)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1862 . Ohne Münzzeichen. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 977, welches bei iNumis für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1522 $
Preis in Auktionswährung 1450 EUR
VerkäuferStephen Album
Datum14. September 2019
ErhaltungVF30 ICCS
Preis
400 $
Preis in Auktionswährung 400 USD
Beliebte Abschnitte