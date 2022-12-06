flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1862 "Typ 1861-1870". Ohne Münzzeichen (Frankreich, Napoleon III)

Vielfalt: Ohne Münzzeichen

Avers 5 Franken 1862 "Typ 1861-1870" Ohne Münzzeichen - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1862 "Typ 1861-1870" Ohne Münzzeichen - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1862
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1862 "Typ 1861-1870" Ohne Münzzeichen - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (12)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1862 . Ohne Münzzeichen. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 977, welches bei iNumis für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion cgb.fr - 6. Dezember 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1522 $
Preis in Auktionswährung 1450 EUR
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion Chaponnière - 18. Oktober 2020
VerkäuferChaponnière
Datum18. Oktober 2020
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion Stephen Album - 14. September 2019
VerkäuferStephen Album
Datum14. September 2019
ErhaltungVF30 ICCS
Preis
400 $
Preis in Auktionswährung 400 USD
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion cgb.fr - 10. September 2019
Verkäufercgb.fr
Datum10. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion Boule - 9. Dezember 2016
VerkäuferBoule
Datum9. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion ICE - 7. Dezember 2013
VerkäuferICE
Datum7. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion Jean ELSEN - 15. Juni 2013
VerkäuferJean ELSEN
Datum15. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1862 auf der Auktion Heritage - 21. September 2008
VerkäuferHeritage
Datum21. September 2008
ErhaltungVF
Preis
