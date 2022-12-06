5 Franken 1862 "Typ 1861-1870". Ohne Münzzeichen (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1862 . Ohne Münzzeichen. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 977, welches bei iNumis für 2.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2019.

