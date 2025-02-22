flag
5 Franken 1852 BB (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1852 BB - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1852 BB - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC41,377

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1852
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1852 BB - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1852 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21031, welches bei Heritage Auctions für 6.325 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2009.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
220 $
Preis in Auktionswährung 190 EUR
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Roschberg Mynthandel AS - 5. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Roschberg Mynthandel AS - 5. Oktober 2025
VerkäuferRoschberg Mynthandel AS
Datum5. Oktober 2025
ErhaltungMS62
Preis
381 $
Preis in Auktionswährung 3800 NOK
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Pruvost - 22. Februar 2025
VerkäuferPruvost
Datum22. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion iBelgica - 12. Dezember 2024
VerkäuferiBelgica
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 2. Juni 2024
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 2. Juni 2024
VerkäuferSHENBERG AUCTION
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion iBelgica - 21. Juni 2023
VerkäuferiBelgica
Datum21. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. Juni 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. Juni 2022
ErhaltungVF35
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Chaponnière - 18. Oktober 2020
VerkäuferChaponnière
Datum18. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Soler y Llach - 17. Dezember 2019
VerkäuferSoler y Llach
Datum17. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Palombo - 20. Oktober 2018
VerkäuferPalombo
Datum20. Oktober 2018
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion MDC Monaco - 2. Dezember 2016
VerkäuferMDC Monaco
Datum2. Dezember 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion V. GADOURY - 6. Dezember 2014
VerkäuferV. GADOURY
Datum6. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Numis.be - 19. Mai 2013
VerkäuferNumis.be
Datum19. Mai 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion iNumis - 25. März 2011
VerkäuferiNumis
Datum25. März 2011
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2009
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2009
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1852 BB auf der Auktion Spink - 18. Januar 2026
VerkäuferSpink
Datum18. Januar 2026
ErhaltungF
Zu versteigern
