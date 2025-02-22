5 Franken 1852 BB (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1852 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21031, welches bei Heritage Auctions für 6.325 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2009.

Erhaltung UNC (3) AU (1) XF (4) VF (8) F (3) Erhaltung (slab) MS63 (2) MS62 (1) VF35 (1) DETAILS (2) Service NGC (2) PCGS (2)