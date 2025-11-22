flag
5 Franken 1856 BB "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1856 BB "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1856 BB "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,223,387

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1856 BB "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (51)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 582, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2025
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungVF
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungXF
Preis
255 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Leu - 18. Oktober 2025
VerkäuferLeu
Datum18. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 22. Januar 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum22. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Coins NB - 19. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum19. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. Mai 2024
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Tauler & Fau - 12. März 2024
VerkäuferTauler & Fau
Datum12. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Zöttl - 3. Dezember 2023
VerkäuferZöttl
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Künker - 22. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Coinhouse - 18. Dezember 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum18. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Gärtner - 17. Oktober 2022
VerkäuferGärtner
Datum17. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 27. März 2022
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum27. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 5. März 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Jean ELSEN - 10. Dezember 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum10. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Teutoburger - 9. Dezember 2021
VerkäuferTeutoburger
Datum9. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Katz - 28. November 2021
VerkäuferKatz
Datum28. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Rauch - 11. Juni 2021
VerkäuferRauch
Datum11. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Katz - 20. Dezember 2020
VerkäuferKatz
Datum20. Dezember 2020
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1856 BB auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungAU
Preis
