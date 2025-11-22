5 Franken 1856 BB "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 582, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2023.

