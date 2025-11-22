FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1856 BB "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,223,387
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionspreise (51)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 582, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2025
ErhaltungVF
Preis
58 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
123
Beliebte Abschnitte