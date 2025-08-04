flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1858 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1858 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1858 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC26,790

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1858
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1858 A "Typ 1854-1859" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 695, welches bei Maître Wattebled für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1599 $
Preis in Auktionswährung 1400 EUR
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 24. Oktober 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2156 $
Preis in Auktionswährung 2000 EUR
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Quai des Enchères - 17. Oktober 2024
VerkäuferQuai des Enchères
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Künker - 22. März 2024
VerkäuferKünker
Datum22. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 28. Mai 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum28. Mai 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. Oktober 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion WAG - 9. Oktober 2022
VerkäuferWAG
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Monedalia.es - 30. November 2021
VerkäuferMonedalia.es
Datum30. November 2021
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. November 2018
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. November 2018
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Boule - 9. Dezember 2016
VerkäuferBoule
Datum9. Dezember 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungPROOF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2013
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2013
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1858 A auf der Auktion Künker - 14. März 2007
VerkäuferKünker
Datum14. März 2007
ErhaltungXF
Preis
******
