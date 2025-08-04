5 Franken 1858 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 695, welches bei Maître Wattebled für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Januar 2022.

Erhaltung PROOF (1) UNC (7) AU (3) XF (3) VF (3) F (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (6) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (2) Service PCGS (6) NGC (5)