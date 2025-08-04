FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1858 A "Typ 1854-1859" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC26,790
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1858
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3400 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 695, welches bei Maître Wattebled für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1599 $
Preis in Auktionswährung 1400 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
2156 $
Preis in Auktionswährung 2000 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. Oktober 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMonedalia.es
Datum30. November 2021
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
