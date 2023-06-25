flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

5 Franken 1863 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1863 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1863 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,997

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1863
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1863 A "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1863 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 849, welches bei MDC Monaco für 6.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
3600 $
Preis in Auktionswährung 3600 USD
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
3600 $
Preis in Auktionswährung 3600 USD
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Coinhouse - 25. Juni 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum25. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion iNumis - 9. Mai 2022
VerkäuferiNumis
Datum9. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Gärtner - 8. Februar 2019
VerkäuferGärtner
Datum8. Februar 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Stack's - 14. August 2018
VerkäuferStack's
Datum14. August 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion ALDE & OGN / Guillard - 8. März 2018
VerkäuferALDE & OGN / Guillard
Datum8. März 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Jean ELSEN - 12. März 2016
VerkäuferJean ELSEN
Datum12. März 2016
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Numis.be - 24. November 2012
VerkäuferNumis.be
Datum24. November 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion iNumis - 19. Oktober 2012
VerkäuferiNumis
Datum19. Oktober 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion iNumis - 21. Oktober 2011
VerkäuferiNumis
Datum21. Oktober 2011
ErhaltungF
Preis
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Heritage - 1. Juni 2007
Frankreich 5 Franken 1863 A auf der Auktion Heritage - 1. Juni 2007
VerkäuferHeritage
Datum1. Juni 2007
ErhaltungMS63 NGC
Preis
