5 Franken 1863 A "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,997
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1863
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2400 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1863 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 849, welches bei MDC Monaco für 6.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
