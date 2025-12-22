flag
5 Franken 1867 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1867 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1867 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,223,870

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1867 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (164)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26, welches bei Warin Global Investments für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion BAC - 13. Januar 2026
VerkäuferBAC
Datum13. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion BAC - 16. Dezember 2025
VerkäuferBAC
Datum16. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Karamitsos - 2. November 2025
VerkäuferKaramitsos
Datum2. November 2025
ErhaltungXF
Preis
37 $
Preis in Auktionswährung 32 EUR
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 29. Oktober 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion BAC - 30. September 2025
VerkäuferBAC
Datum30. September 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. September 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. September 2025
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Bertolami - 17. September 2025
VerkäuferBertolami
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Klondike Auction - 14. September 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Klondike Auction - 14. September 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum14. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Inasta - 10. September 2025
VerkäuferInasta
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Via - 25. August 2025
VerkäuferVia
Datum25. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Coins.ee - 15. Juni 2025
VerkäuferCoins.ee
Datum15. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Juni 2025
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Juni 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Russiancoin - 29. Mai 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum29. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 5 Franken 1867 BB auf der Auktion Artemide Kunstauktionen - 1. Februar 2026
VerkäuferArtemide Kunstauktionen
Datum1. Februar 2026
ErhaltungVF
Zu versteigern
