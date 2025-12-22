FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1867 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,223,870
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Auktionspreise (164)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26, welches bei Warin Global Investments für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum29. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum14. September 2025
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum14. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Wo zu kaufen?
