5 Franken 1867 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 26, welches bei Warin Global Investments für 1.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2017.

Erhaltung UNC (21) AU (10) XF (65) VF (55) F (3) Keine Note (10) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (4) MS63 (2) MS62 (2) AU58 (2) DETAILS (3) Service PCGS (11) NGC (6)

