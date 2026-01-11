flag
5 Franken 1869 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 5 Franken 1869 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 5 Franken 1869 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht25 g
  • Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
  • Durchmesser37 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC9,596,966

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe5 Franken
  • Jahr1869
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Franken 1869 BB "Typ 1861-1870" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (300)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24189, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Dezember 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion London Coin Centre Inc. - 11. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion London Coin Centre Inc. - 11. Januar 2026
VerkäuferLondon Coin Centre Inc.
Datum11. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
100 CAD
Preis in Auktionswährung 100 CAD
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Heritage - 11. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Thesaurus - 10. Dezember 2025
VerkäuferThesaurus
Datum10. Dezember 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Numisbalt - 7. Dezember 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 28. November 2025
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Katz - 16. November 2025
VerkäuferKatz
Datum16. November 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Tauler & Fau - 30. Oktober 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Sima Srl - 25. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Sima Srl - 25. Oktober 2025
VerkäuferSima Srl
Datum25. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion San Martino - 22. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion San Martino - 22. Oktober 2025
VerkäuferSan Martino
Datum22. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Pesek Auctions - 15. Oktober 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion Dom Aukcyjny Art Magnat - 21. Januar 2026
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum21. Januar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 25. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 25. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 25. Januar 2026
VerkäuferSHENBERG AUCTION
Datum25. Januar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 25. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 25. Januar 2026
Frankreich 5 Franken 1869 BB auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 25. Januar 2026
VerkäuferSHENBERG AUCTION
Datum25. Januar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
