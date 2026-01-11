FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
5 Franken 1869 BB "Typ 1861-1870" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht25 g
- Reines Silber (0,7234 oz) 22,5 g
- Durchmesser37 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC9,596,966
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe5 Franken
- Jahr1869
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200 USD
Auktionspreise (300)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 5 Franken 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24189, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Dezember 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLondon Coin Centre Inc.
Datum11. Januar 2026
ErhaltungXF
Preis
100 CAD
Preis in Auktionswährung 100 CAD
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
VerkäuferHeritage
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferDom Aukcyjny Art Magnat
Datum28. November 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferTauler & Fau
Datum30. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
